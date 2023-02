Auto usate, il 2023 in Italia inizia in positivo

Sono stati 234.458 i passaggi di proprietà delle quattro ruote al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) a gennaio 2023. A dirlo una nota Aci, che confronta i dati di questo inizio anno con il precedente: il mercato di auto usate in Italia fa così registarare un aumento del 10,7% rispetto a gennaio 2022. Un numero che però va contestualizzato: si ridimensiona, infatti, al 5,4% in termini di media giornaliera, per la presenza a gennaio 2023 di una giornata lavorativa in più.