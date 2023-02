Horizon, con gli algoritmi si calcola la convenienza del noleggio

Al momento di comprare un'auto, si passano al vaglio diverse possibilità, e negli ultimi anni ha preso piede l'opzione del noleggio a lungo termine. Horizon ha fatto sua questa seconda possibilità, studiando soluzioni sempre più avanzate per i propri clienti, come Horizon Index 2 e Super Index, i due nuovi strumenti per il noleggio a lungo termine e basati su algoritmi proprietari, sviluppati dal reparto interno di ricerca e sviluppo, che permettono di comparare l'offerta noleggio a lungo termine con quella dell'acquisto in proprietà. Con questi “è ora finalmente possibile valutare in maniera chiara e completa i vantaggi in termini di convenienza della nostra formula di noleggio a lungo termine, per comprendere su quali modelli quest'ultimo può risultare più vantaggioso rispetto all’acquisto”, dichiara Luca Cantoni, Ceo del Gruppo Horizon Automotive