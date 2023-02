Rider in monopattino sfreccia a 100 km/h in tangenziale VIDEO

Tutti pazzi per i monopattino, ma quanto sono pericolosi? In realtà utilizzarli con prudenza e intelligenza non comporta alcun rischio, eppure c'è sempre più gente che dimostra di non avere il minimo timore di usarlo in modo totalmente sbagliato: questo rider non solo è andato in tangenziale a bordo del mezzo elettrico, ma ha superato di gran lunga il limite consentitito.