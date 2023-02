Rashford in giro con la McLaren: scopre che in realtà è una Skoda Citigo

Marcus Rashford, stella indiscussa del Manchester United, ha girato per circa un mese nella città inglese e non solo con una Skoda Citicar. In realtà, sui sedili dell'utilitaria non ci si è seduto neanche una volta, perchè l'attaccante era alla guida si una lussuosissima McLaren 765 Long Tail, ma immatricolata erroneamente come una Skoda.