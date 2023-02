Divieto endotermiche dal 2035: per l'UE è confermato

La salvaguardia dell'ambiente è diventata una priorità. Molte sono le manovre che piano piano si stanno effettuando affinché si possa diminuire l'inquinamento nell'atmosfera e fra queste, una delle più importanti, è proprio limitare l'uso di auto a combustione interna. Seppur la scelta di porre un divieto abbia sollevato numerose polemiche, oltre che preoccupazioni, è arrivata l'ufficialità tanto "temuta": il Parlamento europeo ha approvato definitivamente la messa a bando delle auto endotermiche. Con 340 voti a favore e 279 contrari, l'assemblea plenaria ha firmato il documento che "accompagna" il comparto motori verso una riduzione delle emissioni del 55% e del 50% per i furgoni entro il 2030 e del 100% entro il 2035 . Ora il testo dovrà passare nelle mani del Consiglio Europeo e, in caso di approvazione, sarà pubblicato su Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Cosa accadrà?

Chiaramente il processo sarà lungo e sono previste tappe intermedie al fine di raggiungere l'azzeramento delle emissioni. Per il 2025 è prevista una "metodologia per valutare e comunicare i dati sulle emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita delle autovetture e dei furgoni venduti sul mercato dell'UE, corredata, nel caso, di proposte legislative", mentre per il 2026 dovrà essere monitorato "il divario tra i valori limite di emissione e i dati reali sul consumo di carburante ed energia. Anche in questo caso sarà necessaria una metodologia per adeguare le emissioni specifiche" dei costruttori e "proporre adeguate misure" di controllo. Sarà inoltre necessaria una relazione biennale che descriva i progressi dell'introduzione del pacchetto Fit for 55.

Rimangono esonerati dal provvedimento i produttori di nicchia (da 1.000 a 10.000 auto e da 1.000 a 22.000 furgoni), mentre l'attuale meccanismo di incentivazione per i veicoli a zero e basse emissioni (ZLEV) sarà riadattato: è fissato ora al 25% per le vendite di auto nuove e al 17% per i nuovi furgoni e dal 2030 l’incentivo verrà rimosso.

