Tesla ha deciso: negli Stati Uniti apre rete di colonnine ad altre vetture elettriche

Tesla ha deciso. L'azienda di Elon Musk, in accordo con Washington, aprirà ai veicoli elettrici che non sono del suo marchio, la sua rete di caricatori. Questa scelta deriva da una strategia ben chiara: spingere quanto più possibile verso la transizione e quindi verso l'acquisto di auto elettriche. I punti di ricarica avranno almeno 3.500 supercharger da 250 chilowatt. Un bel passo in avanti.