Zidane in Formula 1 con Alpine! "Ma allenerò". Il Psg?

Fuoriclasse assoluto nel calcio da giocatore e allenatore, Zinedine Zidane continua a meravigliare anche adesso che è lontano dai riflettori. Zizou ha infatti deciso di entrare in Formula 1, tramite un accordo con il team Alpine per diventare ambasciatore del marchio e delle iniziative legate alle pari opportunità. Un progetto che però non lo allontana da quello che è il suo obiettivo principale, tornare a guidare una squadra. "Riprendere ad allenare rimane il mio desiderio", la frase di ZZ sul suo futuro a Le Figaro. "Fa parte del nostro accordo (con Alpine, ndr): se troverò un'intesa con una squadra domani, ciò non mi impedirà di continuare a lavorare con loro. (...) Oggi io ho tempo e non so quanto durerà. Ho tempo in questo momento, forse fino a giugno ma può anche succedere molto velocemente". E questa velocità potrebbe riguardare il Psg, perché Galtier già traballa: secondo la stampa francese sarà decisivo il suo risultato in Champions League, in caso di eliminazione contro il Bayern il futuro dell'attuale tecnico sarebbe segnato. E chi meglio di Zidane per sostituirlo?