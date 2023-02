Tsunoda con Pogba allo Stadium per Juve-Nantes

Chi dice che un pilota si diverta solo sul ciruito? Alcuni vanno anche allo stadio a tifare, come Yuki Tsunoda che ieri sera era all' Allianz Stadium di Torino per assistere al match di Europa League tra Juventus e Nantes . Il giapponese ha pubblicato sui suoi social alcuni scatti che lo ritraggono in tribuna con una maglia personalizzata.

La prima volta non si scorda mai

"Prima partita dal vivo. Questi ragazzi della Juventus sono piuttosto bravi in questa cosa del calcio, grazie per l'invito e per avermi fatto fare un giro!", ha scritto soddisfatto sui social, mentre stringe tra le mani una maglia bianconera con il suo nome stampato. Il pilota di Alpha Tauri è stato invitato dal club torinese ad assistere alla sfida di Europa League tra i bianconeri e i francesi: si è goduto una sfida equilibrata e movimentata, poi si è scattato alcune foto insieme al campione francese Paul Pogba. Insomma, per Yuki Tsunoda quella di ieri è stata la sua prima volta allo stadio e chissà se la bella esperienza non gli abbia fatto pensare anche per un momento di lasciare il rombo dei motori per l'atmosfera calda di uno stadio gremito.

