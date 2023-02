La Lamborghini Aventador si tinge dei colori del Napoli di Kvaratskhelia

Garage Italia si è guadagnata l'affetto e la stima di tutta la tifoseria del Napoli realizzando una livrea della Lamborghini Aventador prendendo come riferimento la maglia di Halloween del napoli. Non solo, c'è anche un omaggio indirizzato a Kvaratskhelia, il nuovo fuori classe della squadra. Un'idea geniale, che funziona con le strategie di marketing di numerose aziende e che dà ad uno dei marchi più amati in tutto il mondo una luce più accattivante e uno stile decisamente aggressivo.

Una dedica speciale

Sui suoi canali social la società scrive queste parole: “Il Napoli è senza dubbio la grande sorpresa di questo inizio di stagione, dominando a suon di gol sia in Italia che in Europa. Ma la squadra partenopea si è fatta notare anche grazie agli innumerevoli kit custom che propone oramai da un paio di anni con design e colorway sempre in trend.

A partire dalla limited edition disegnata da Kappa e Marcelo Burlon, fino a quelle dedicate a Diego Maradona, ad halloween ed ai tifosi, arrivando a giocare con 12 diverse maglie in una sola stagione."

"Se la jersey nel calcio è l’equivalente della livrea per l’automotive, il Napoli è la factory creativa più prolifica del panorama calcistico e proprio prendendo ispirazione dall’ultima release, ecco la Lamborghini Aventador SVJ in versione azzurra halloween con alcuni elementi dedicati al giocatore rivelazione di questa stagione”.





