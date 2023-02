Aziende in crisi e posti di lavoro in meno: le previsioni post stop auto endotermiche

Numeri inquietanti

Secondo le stime, il passaggio all'elettrico porterà un crollo degli investimenti del 25% in 10 anni con 500 imprese di componentistica a rischio chiusura in tutta Italia e 60mila posti di lavoro in meno. Calcolando che nel nostro Paese la filiera è composta principalmente di piccole aziende, il rischio crisi per l'intero settore è davvero altissimo. "Ci sono 5.500 imprese che coinvolgono 274 mila addetti, con fatturato connesso di 105,8 miliardi di euro. Il comparto della componentistica è quello più esposto: su 2.200 imprese delle 5.500 totali, che registrano 161 mila occupati e 45 miliardi di fatturato, 500 sono fortemente a rischio. L'Italia è il Paese che rischia di più", riporta lo studio.

Bonus carburanti, si pagheranno i contributi: nuovi costi per aziende e dipendenti