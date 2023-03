Cremonese e Valentino Rossi: l'incredibile coincidenza

La Cremonese , per la seconda volta in questa stagione (la prima nei quarti di finale di Coppa Italia), batte la Roma . I grigiorossi conquistano così il primo successo in questo campionato superando i giallorossi di Josè Mourinho grazie al gioiello di Tsadjout e al rigore di Ciofani nel finale - in mezzo il momentaneo pareggio di Spinazzola - . Per ritrovare l'ultima successo in Serie A dei lombardi bisogna riavvolgere il nastro al 31 marzo 1996 , esattamente 9830 giorni fa. In quella domenica di inizio primavera, la Cremonese batteva 2-1 il Padova all'Euganeo con la doppietta di Florijancic - inutile nel finale il gol della bandiera per i padroni di casa di Nicola Amoruso -.

31 marzo 1996, una data storica per la Cremonese e Valentino Rossi

Quel 31 marzo 1996, però, è una data storica, non tanto per quel successo dei grigiorossi ma per un altro evento che ha cambiato per sempre la storia del motociclismo. Proprio quel giorno, infatti, Valentino Rossi faceva il proprio esordio nel Motomondiale in sella all'Aprilia in 125 nel GP della Malesia. Proprio in occasione del ritorno alla vittoria nella massima serie, la Cremonese ha ricordato quell'incredibile coincidenza con un post sui social chiedendo al campione italiano cosa ha fatto in questi 27 anni. Il ragazzo di Tavullia, in effetti, di strada ne ha fatta parecchio mettendo nel frattempo in bacheca nove titoli mondiali, 432 gare disputate, 115 vittorie e 235 podi. Oltre, ovviamente, ad aver segnato la storia di questo sport e riscritto un elenco infinito di record.