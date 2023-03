Sciopero trasporto pubblico 8 febbraio: metro e bus a rischio per 24 ore

Un altro sciopero in vista toccherà tutta l'Italia. Lo stop al trasporto pubblico cadrà proprio nella Giornata delle Donne, l'8 marzo prossimo. Lo sciopero nanzionale, indetto dal sindacato Cub trasporti e che coinvolgerà Atac e gli autobus periferici della Roma Tpl e Cotral, metterà a rischio metro, autobus e tram per ben 24 ore, tranne nelle fasce orarie garantite: fino alle 8.30 di mattina e fra le 17 e le 20 .

Le ragioni dello sciopero

Anzitutto specifichiamo che sarà coinvolto nello sciopero anche il trasporto scolastico e quello ferroviario. Trenitalia ha già confermato che i treni regionali sono a rischio variazioni, con probabilità di cancellazione corsa o modifiche. Anche in questo caso sono però garantiti i servizi previsti in caso di scioperi nei giorni feriali, rimanendo dunque attivi dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.Nelle stazioni della metro che rimarranno aperte non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. A rischio anche il servizio delle biglietterie (sempre attive quelle on line) mentre i parcheggi di interscambio restano aperti.

Lo sciopero, come si legge sul sito Roma Mobilità “riguarda il peggioramento della condizione generale di vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro nel nostro paese ma che investe tutti gli altri ambiti, sociale, familiare, culturale, una condizione di lavoro/non lavoro, salute e sicurezza, salario/non salario, peso del lavoro di cura per la mancanza di servizi pubblici e gratuiti e gravi tagli alle risorse per la scuola pubblica, la sanità pubblica, una condizione di tragica violenza sulle donne/femminicidi, di attacco al diritto di libera scelta della maggioranza delle donne in tema di maternità e/o di aborto.”

