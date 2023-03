La folle corsa tra due Ferrari finisce... contro una villa! VIDEO

Il paese di Osimo , in provincia di Ancora, è stato luogo di un folle incidente che ha visto coinvolte due supercar del Cavallino Rampante: una Ferrari F12 Berlinetta blu da 740 CV e dal valore di circa 300mila euro , e una Ferrari 296 GTB rossa ibrida da 830 CV e 280mila euro . Le due auto, come dimostra il video, stavano correndo a tutta velocità fin quando, prima la rossa e poi la blu, non si sono schiantate contro la recinzione di una villa dopo non essere riuscite a prendere la curva. Le due supercar erano coinvolte in una corsa illegale.

Che finale!

È chiaro che le due Ferrari non siano riuscite a prendere bene la curva. Le immagini disponibili provengono dalle telecamere di sorveglianza della villa colpita, che mostrano l'impatto contro la recinzione. La prima a uscire di strada è la 296 rossa, che sembra prendere letteralmente il volo prima di finire sul suolo privato, seguita dalla F12 blu che non appena si schianta prende subito fuoco, finendo quasi completamente distrutta. Intervenuti tempestivamente i soccorsi, 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale, per capire le dinamiche e accertarsi delle condizioni dei piloti.

A bordo delle Ferrari c'erano due uomini di 50 e 54 anni, originari del Belgio e dell'Olanda che per fortuna sono quasi usciti illesi dall'incidente, riportando solo qualche leggera ferita. Non si conoscono altri dettagli dell'accaduto, quello che si sa è che erano tutti in vacanza e quindi le supercar potrebbero essere state noleggiate. A entrambi è stata tolta la patente: quella strada prevedeva un massimo di 50 km/h e la loro velocità era certamente superiore ai 100 km/h.

