Non paghi le rate dell'auto? Ford ti renderà la guida impossibile

Ma come si fa a guidare così?

Nel caso in cui il cliente non abbia intenzione pagare le rate o recuperare i pagamenti saltati di mesi precedenti, il venditore può costringere l'auto a diventare "meno accogliente" in modo autonomo. Cosa significa? Per esempio, il sistema potrebbe disabilitare funzioni come il GPS, l'impianto stereo o l'aria condizionata. Nel caso in cui le rate continuassero ad essere inadempiute, la vettura potrebbe emettere un segnale acustico fastidioso ogni volta che il proprietario entra nell'abitacolo, limitare il funzionamento a determinati giorni o orari, e infine, se il proprietario continuasse a ignorare gli avvertimenti, guidarsi da sola verso il concessionario o addirittura verso un deposito di rottami. Chiaramente, l'auto resterebbe a disposizione del proprietario per recarsi al lavoro. Se il chilometraggio risultasse elevato e le condizioni dell'auto evidentemente ormai malandate, la vettura si guiderebbe fino al deposito. Va precisato che, al momento, Ford non ha intenzione di commercializzare questa tecnologia e che la sua implementazione comporterebbe alcuni rischi per la sicurezza dei modelli, in quanto potrebbero essere vulnerabili ad eventuali attacchi informatici.

