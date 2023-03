Notte di fuoco vicino al Goretti, auto bruciano nelle fiamme

Notte di panico nei pressi dell'ospedale Goretti a Latina. Tre auto sono andate in fiamme in strade diverse, ma erano parcheggiate tutte nella stessa area. Non si conoscono con precisione le dinamiche, ma le utilitarie colpite sono una 500 L, una Smart e una Yaris, che erano rispettivamente in via Michelangelo, via Cellini e via Scaravelli. Ancora una volta vengono presi di mira i veicoli e non si riesce a fermare questo tipo di criminalità.