Driver Identification Display: l'antifurto auto con riconoscimento facciale

La tecnologia per prevenire il furto delle auto sta continuando a progredire, complicando sempre di più la vita dei ladri. Grazie alla collaborazione tra Continental e TrinamiX , è stato creato un nuovo sistema chiamato "Driver Identification Display" , basato su una tecnologia di riconoscimento facciale simile a quella usata dal Face ID degli smartphone. Questo sistema è progettato per impedire il furto dei veicoli.

Come uno smartphone, ma in auto

Il sistema utilizza una telecamera integrata nel display del cruscotto, che non solo permette di accedere alle funzionalità dell'auto, ma anche di monitorare il livello di attenzione del conducente. Questo sistema di sicurezza diventerà presto obbligatorio sulle strade europee. La telecamera cattura le caratteristiche del volto del conducente tramite un sistema di riconoscimento facciale biometrico, che salva il profilo per evitare frodi. Quando ci si mette al volante, viene emessa una luce invisibile che analizza il volto del conducente, con un software in grado di distinguere la pelle umana da quella di una maschera in silicone.

Oltre alla sicurezza dell'auto, il sistema di Trinamix soddisfa già i requisiti di sicurezza per effettuare pagamenti con smartphone basati su Android, aprendo la porta a possibili applicazioni future. Ad esempio, questo potrebbe permettere di fare rifornimento senza dover estrarre il portafoglio dalle tasche.

Il Driver Identification Display ha già ricevuto l'Innovation Award 2023 al CES di Las Vegas ed è stato presentato in anteprima europea anche al Mobile World Congress di Barcellona, raccogliendo il plauso del settore high-tech. Grazie a questa innovativa tecnologia, rubare un'auto sarà sempre più difficile e la sicurezza a bordo dei veicoli raggiungerà nuovi livelli di efficienza.

