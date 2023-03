Ferrari, caos post Bahrain: salta Sanchez, altro uomo di Binotto

ROMA - L'inizio 2023 per la Ferrari non è stato dei più semplici. Dopo l'avvio non esaltante nel primo weekend di gara in Bahrain, è arrivato l'addio dell' Head of Vehicle Concept David Sanchez, uno degli uomini di fiducia di Mattia Binotto che era rimasto nel team italiano. Un addio improvviso per il francese, che aveva curato la progettazione della nuova SF-23, e che potrebbe aumentare le difficoltà della Rossa, chiamata a lavorare con un uomo in meno a un progetto di sviluppo che dovr colmare il gap con Red Bull.