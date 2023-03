Ferrari, l’ombra di Hamilton su Leclerc: la clamorosa ipotesi di scambio in F1

Lo scenario

È come se, a fine contratto, la squadra con cui è stato grandissimo stesse guardando più al futuro, puntando su George Russell più che su di lui. Lewis, in tutto questo, ha il fattore anagrafico contro (ha 38 anni, al via della prossima stagione ne avrà 39 compiuti, sarà il più anziano dopo Alonso) e soprattutto chiede un rinnovo oneroso, che forse la Mercedes non ha tutta questa voglia di firmare. Per questo c’è chi ipotizza che si possa tentare uno scambio: Charles Leclerc a Brackley e Lewis Hamilton a Maranello. I contratti in Formula 1 si fi mano e si stracciano in un attimo, tutto è sempre possibile, purché tutti siano d’accordo. Per Leclerc chiudere anticipatamente la parentesi ferrarista sarebbe un duro colpo, avrebbe il gusto del fallimento, in fondo lui si sente profondamente legato al Cavallino e comunque la Mercedes di oggi non ha lo stesso appeal che aveva qualche anno fa, anche se parliamo di una squadra che ha vinto 7 titoli mondiali piloti consecutivi (e 8 costruttori). Caso mai viene da chiedersi se la Ferrari attuale, in questo momento di passaggio (onestamente, non si sa bene verso quale approdo), sia disposta a prendere in carico un pilota di eccezionale talento, per nulla appagato né superato dagli avversari più giovani, e tuttavia personaggio ingombrante, abituato a dire quel che pensa senza farsi condizionare, poco incline agli accomodamenti diplomatici.