F1, diretta tv GP Arabia Saudita: orari e programmazione

ROMA - Dopo l'esordio in Bahrain, il mondiale 2023 di F1 riprende dal GP di Arabia Saudita . In programma la tappa sul circuito cittadino di Jeddah, in cui riparte la caccia alle Red Bull, protagoniste di una doppietta con Max Verstappen e Sergio Perez a comandare a Sakhir. Charles Leclerc, Carlos Sainz e tutta la Ferrari, reduci da giorni turbolenti tra l'addio di Sanchez e molte altre indiscrezioni , proveranno a scacciare i malumori ottenendo un risultato positivo, così come c'è molta curiosità di vedere se anche Mercedes riuscirà a ripartire, dopo le stoccate di Lewis Hamilton . Venerdì 17 marzo il programma del weekend inizierà con le prime prove libere alle 14:30, mentre alle 18:00 si svolgerà la seconda sessione. Sabato, invece, ci saranno le prove libere 3 alle 14:30 con le qualifiche previste alle ore 18:00. L'appuntamento con la gara è fissato invece domenica 19 marzo alle ore 18 .

Come vedere il GP in tv

Il Gran Premio di Arabia Saudita sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, in entrambi i casi a partire dalle 21:30, mentre su tuttosport.com sarà possibile seguire LIVE la gara.