Prandelli, addio al calcio ma nel futuro... ci sono delle auto usate?

Il mondo del calcio saluta uno dei suoi protagonisti: Cesare Prandelli ha infatti annunciato di volersi dedicare esclusivamente alla famiglia svestendo i panni dell'allenatore. Nella sua carriera, L'ex ct della Nazionale ha allenato ben 11 club più l'esperienza in azzurro, che ha guidato fino alla finale degli Europei del 2012, persa contro la Spagna. Il punto più alto in carriera per l'ex tecnico di Orzinuovi, che nel palmarès vanta la vittoria di un campionato di Serie B con il Verona e numerosi, prestigiosi, premi individuali.

Per Prandelli però c'è anche un altro, curioso, riconoscimento. Gli italiani infatti, al momento di dover acquistare un'auto usata, pensano che proprio Prandelli sia il VIP di cui potersi fidare di più. È il risultato di un sondaggio effettuato da Facile.it, che ha chiesto agli italiani quali sono le celebrità di cui vi fidereste e di quali invece non vi fidereste al momento di comprare una vettura di seconda mano.

Prandelli, Montezemolo e non solo

A ispirare maggior fiducia è proprio Cesare Prandelli, con il 19,4% delle preferenze. Subito dietro l'ex ct azzurro, Luca Cordero di Montezemolo, ex Presidente della Ferrari, con il 16,5%. Al terzo posto, il giornalista Giovanni Floris (14,1%). La prima donna è al quarto posto: l'ex schermitrice Valentina Vezzali (11,2%). Il resto della classifica dei venditori affidabili comprende anche Michelle Hunziker (10%), Carlo Conti (9,7%), Emma Marrone (6,2%), Beppe Grillo (5%) e Tiziano Ferro (4,4%).

Balotelli guida la truppa degli "inaffidabili"

Poi, come accennato, ci sono quelli considerati inaffidabili. E al primo posto c'è il bad boy per eccellenza, Mario Balotelli, che vince con il 21,7% delle preferenze. Alle sue spalle, il vulcanico Vittorio Sgarbi (20,9%) e l'ex Presidente del Consiglio Mario Monti (16,7%). Medaglia di legno per Morgan, cantante ed ex giudice di X Factor (14%). Al quinto e al sesto posto si trovano due donne: Raffaella Fico (9,7%) ed Elsa Fornero (8,5%). L'elenco prosegue con i noti volti televisivi Rudy Zerbi (4,70%), Enzo Miccio (1,2%) e Paolo Limiti (1%), per concludere con Federica Pellegrini (0,8%).