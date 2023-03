Troppi incidenti di F1 a Montecarlo? Ci si mette anche un ragazzo in minicar!

È un sogno sia dei piloti professionisti che degli amatori o dei semplici appassionati: poter correre, un giorno, tra le strade di Montecarlo , il circuito più affascinante della Formula 1. Sfrecciare tra il lusso delle strade di Monaco è un privilegio destinato a pochi. Un appassionato tuttavia ha deciso di farlo al volante di una macchina non adatta per quel tipo di tracciato, una Citroen AMI , la minicar elettrica del marchio francese. I risultati sono stati disastrosi.

Incidente con la minicar a Monaco: cos'è successo

In un video pubblicato su YouTube, si vede il 16enne - a fianco a lui un passeggero di 22 anni - affrontare la curva del Grand Hotel Hairpin, una delle più lente di tutto il Mondiale di Formlula 1, ma anche tra le più tecniche, senza aver preso le giuste misure. Si tratta infatti di una curva molto stretta, a 180°, da percorrere ad una velocità non superiore ai 50 km/h. Il testacoda è dietro l'angolo, insomma. Soprattutto per chi ha 16 anni e non è abituato a circuiti del genere. L'AMI arriva a velocità sostenuta e, al momento della curva, il guidatore perde il controllo e si schianta sull'asfalto andando a sbattere contro i paletti che delimitano la carreggiata.

Minicar elettrica, incidente da brividi: il video

Un bruttissimo incidente, che ha destato preoccupazione in molti dei presenti. Per fortuna però il 16enne e il passeggero ne sono rimasti illesi, anche se sono stati portati in ospedale per accertamenti. C'è da sottolineare come l'AMI è guidabile sin dai 14 anni di età, tuttavia la velocità massima consentita è di 45 km/h. Superare quel limite e farlo per le strade di Montecarlo è soltanto una bravata che avrebbe potuto portare a conseguenze ben peggiori.