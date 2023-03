F1 Mercedes, Wolff: "Riscatto in Arabia Saudita possibile, ecco come"

ROMA - La Mercedes è uscita con le ossa rotte dal primo appuntamento del mondiale di F1, con la W14 che ha evidenziato diversi problemi, tanto da suscitare il malcontento di Lewis Hamilton. Tra le criticità emerse c'era quella del degrado agli pneumatici posteriori, particolarmente sollecitati, marcato ancora di più dall'asfalto abrasivo di Sakhir. Per questo motivo, Toto Wolff è convinto che la Mercedes possa trarre benefici nel weekend che porta al GP di Arabia Saudita, non solo per l'asfalto più liscio, ma anche per la conformazione stessa del tracciato di Gedda, che prevede solo due staccate importanti, la prima e l'ultima curva. Aspetti che lo caratterizzano come un circuito che incide soprattutto sugli pneumatici anteriori, la cui gestione, storicamente, è un punto forte di Mercedes.