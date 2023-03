Asllani, l'interista ha un fratello maggiore influencer...di supercar!

In tantisismi conoscono Kristjan Asllani , centrocampista dell'Inter, ma tutti sui social conoscono Emanuel, il fratello maggiore pazzo per le supercar. Il 28enne albanese è infatti seguitissimo su TikTok e su Instagram (dove conta oltre 380mila followers) su cui pubblica video ironici alla guida di auto di lusso eccentriche e originali.

Per comprare una Ferrari non bastano solo i soldi! C'è una lista di regole da rispettare

Modelli tutt'altro che sobri

Come spesso accade nelle coppie di fratelli, i due non potrebbero essere più diversi di così. Krisjan è esile e con lineamenti ancora da giovanissimo, Emanuel è chiaramente il più estroverso, con strutturalmente più imponente e con quella barba che lo rende ancora più riconoscibile nei suoi video. Ma a tutti e due, come è normale che sia, piacciono le supercar, soprattutto al maggiore Emanuel, diventato famosissimo sui social network.

Il giovane albanese basa completamente le sue pagine ufficiali sulle automobili di lusso: Lamborghini, Ferrari, Mercedes e tantissimi altri modelli dai prezzi esorbitanti. Su tutte queste automobili l'influencer compare sul suo Instagram e sul suo TikTok mentre sfreccia per le vie di Milano, sfoggiando quel prestigio sfrenato che solo vetture del genere sanno infondere. L'aspetto migliore della sua passione però è che ogni scatto e ogni video ha sempre quel pizzico di ironia che non lo rende mai antipatico e mai presuntuoso, ma anzi estremamente divertente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuel Asllani (@emanuel_asllani)

Wanda Nara si coccola con una supercar: ecco quanto costa