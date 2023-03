Wanda Nara si coccola con una supercar: ecco quanto costa

Wanda Nara ed il suo super premio

"Un regalo" ha scritto la Nara sul suo ultimo post che si è concessa per il duro lavoro affrontato in queste ultime settimane, che l'hanno vista anche volare in Italia per un'intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve, dove la manager ha parlato anche del suo matrimonio e dei rapporti con Mauro Icardi oggi. L'imprenditrice argentina è stata recentemente anche in Brasile, dove ha assistito ai festeggiamenti per il Carnevale di Rio de Janeiro, scatenandosi come non mai con la sorella Zaira. Attualmente Wanda è impegnata nelle registrazioni di MasterChef Argentina, talent culinario di grande successo a livello internazionale (la versione italiana del cooking show targato Sky, giunta alla sua dodicesima edizione, è stata vinta da Edoardo Franco).