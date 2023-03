F1 Ferrari, Vasseur: "Uomini di Binotto via? Non mi dispiace"

ROMA - La situazione in casa Ferrari negli ultimi giorni è stata a dir poco turbolenta, con l'addio di diverse figure, tra cui quella più di rilievo è certamente David Sanchez. A frenare le voci e le polemiche sempre più frenetiche è stato Frederic Vasseur, intervenuto in prima persona con un'intervista rilasciata a AutoHebdo; in merito al "fuggi fuggi" da Maranello, il team principal francese ha dichiarato: "Ci sono persone molto vicine a Mattia Binotto che preferiscono andare via: è inevitabile, e a me non dispiace. Ci sono anche altri che forse hanno temuto per il proprio futuro". Un commento, poi, su eventuali frizioni soprattutto con Benedetto Vigna: "In Ferrari ho mezzi e potere decisionale che non mai avuto altrove".