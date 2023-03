GP Londra in F1, arriva la proposta: la situazione

ROMA - Il calendario di F1 potrebbe vedere l'ingresso di un nuovo Gran Premio, nei prossimi anni: infatti, è stato presentato il progetto per un futuro GP di Londra. Lo studio, elaborato da LDN Collective con il supporto dell'agenzia di consulenza DAR, rientrerebbe in un più ampio lavoro di riqualificazione dell'area di Royal Docks, sulle sponde del Tamigi nell'area est della città: l'idea è quella di costruire un'area adatta a diventare un punto di riferimento per lo sport, il tempo libero e l'intrattenimento, comprendendo anche l'ExCel, dove sorge già il circuito di Formula E. Il circuito sarebbe quindi cittadino, della lunghezza prevista di poco meno di 5,9 km, con una conformazione simile a quello di Montreal, quindi con lunghi rettilinei ad alta velocità associati a brusche frenate. Per quanto riguarda il costo, si parla di circa 250 milioni di sterline, compresa l'installazione di tribune galleggianti per una capienza di circa 95.000 posti; tali strutture potrebbero poi essere utilizzate, ad esempio, per costruire percorsi per ciclisti.