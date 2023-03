Red Bull e Luke Czepiela: il record mondiale dell'atterraggio in 20 metri di pista

Un nuovo record per il mondo dell'aviazione è stato raggiunto dal pilota polacco Luke Czepiela, che ha compiuto un atterraggio senza precedenti sulla cima dell'iconico hotel Burj Al Arab Jumeirah di Dubai. Il suo aereo lungo 7 metri, un Cub Crafters Carbon Cub modificato, è stato guidato dal campione di gare aeree fino all'eliporto situato a 212 metri sopra il livello del mare, dove ha effettuato l'atterraggio. La manovra è stata completata in modo impeccabile e Czepiela ha utilizzato solamente 20,76 metri di pista per fermare il suo aereo.