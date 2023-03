F1, Mercedes shock: "Progetto sbagliato". Wolff rivoluziona tutto!

ROMA - Alla fine, Mercedes si è arresa. Il progetto della W14, sviluppato sull'idea rivoluzionaria che aveva caratterizzato la W13, non funziona: la monoposto guidata da Lewis Hamilton e George Russell è (e lo sarà ancora per poco) l'unica della griglia ad adottare una filosofia definita "zero-sidepod", ovvero senza le pance laterali. Una scelta estrema, che destò stupore nel 2022; e, dopo la stagione fallimentare dello scorso anno, ha sorpreso ancora di più veder riproposto lo stesso progetto nella nuova stagione. Ma dopo la debacle di Sakhir e la sfuriata di Hamilton (con annessa retromarcia per smorzare i toni), Toto Wolff, ai microfoni di Sky Sport nel corso del weekend del GP di Arabia Saudita, ha annunciato: "Due settimane fa abbiamo cominciato il processo per cambiare la macchina, abbiamo già deciso come farlo. Sarà una vettura più simile alle altre, dato che ora siamo gli unici con una macchina totalmente diversa. Abbiamo sbagliato tutti, a partire da me che sono il team principal. Debutto a Imola della nuova macchina? È una gara in vista della quale abbiamo un po' di tempo in più per lavorare, vedremo".