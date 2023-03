Arabia Saudita FP3, Ferrari lontane da Red Bull: Verstappen domina

GEDDA - Si è conclusa la terza e ultima sessione di prove libere valide per il GP di Arabia Saudita di F1, e ancora rimane un grosso punto di domanda per quanto riguarda le Ferrari. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz, infatti, pagano un distacco notevole da Max Verstappen: rispettivamente, il monegasco ha chiuso sesto a +1.103, mentre lo spagnolo ha terminato la sessione al decimo posto a +1.276 dal tempo di 1:28.485 dell'olandese della Red Bull. Il campione in carica, in particolare, sembra davvero fare uno sport a parte, considerando che ha rifilato 613 millesimi perfino al compagno di scuderia Sergio Perez. A questo punto, è necessario capire se la prestazione deficitaria della Ferrari sia riconducibile a una scelta di girare non a piena potenza di motore, oppure se esiste un problema reale: una domanda che troverà risposta solo nelle prossime qualifiche.