F1, ipotesi doppio GP in Arabia Saudita. Il principe: "Qui come gli USA"

ROMA - La crescita commerciale della F1 è innegabile e sotto gli occhi di tutti: basti pensare al "boom" di interesse per il Circus da parte degli Stati Uniti, che nel 2023 ospiteranno ben tre appuntamenti (Austin, Miami e Las Vegas). Una tendenza, quella di istituire più Gran Premi nello stesso Paese, che si è sviluppata in epoca Covid, con il calendario necessariamente rivoluzionato, che ha portato anche alla conferma di due tappe in Italia, a Monza e a Imola. Ora, anche nel Medio Oriente si comincia a parlare di un doppio appuntamento, e proprio in Arabia Saudita, dove si sta attualmente disputando il GP di Gedda. In particolare, il luogo prescelto sarebbe il circuito di Qiddiya, vicino a Riyadh, in costruzione dal 2019 (con fine lavori prevista entro il 2027), quando sembrava che dovesse ospitare il GP che è poi stato organizzato proprio a Gedda.