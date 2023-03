F1, Alonso: "Avvio di stagione incredibile". E la FIA toglie la penalità

JEDDAH - Beffa per Fernando Alonso nel Gran Premio d'Arabia Saudita di Formula 1, anzi no. Il pilota spagnolo, dopo aver chiuso al terzo posto e aver festeggiato sul podio, si era visto comminare una penalità di 10 secondi per non aver scontato la precedente sanzione, venendo così retrocesso in quarta posizione a favore di George Russell. Una decisione impugnata dall'Aston Martin, con la federazione che ha poi tolto la penalità allo spagnolo, che si è quindi ripreso il podio, il centesimo in carriera: "toccare" la monoposto con il cavalletto, infatti, non è considerato "lavorare" sulla vettura stessa, cosa che invece non è permessa. Giustificata, quindi, la soddisfazione dell'ex Ferrari per il secondo risultato importante dopo la terza piazza in Bahrain: "E' un inizio di stagione incredibile, impensabile fino ad un mese fa quando abbiamo lanciato la macchina - le sue parole dopo la gara -. Il team ha creato una vettura fantastica e sia qui che in Bahrain abbiamo fatto tutto giusto, anche a livello di strategia