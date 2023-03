Ferrari, la delusione di Leclerc in Arabia: "Lontani da dove vorremmo"

JEDDAH - Charles Leclerc non va oltre il settimo posto nel Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento stagionale di Formula 1. Dopo il ritiro in Bahrain l'alfiere della Ferrari raccoglie un'altra delusione, seppur minore, e ai microfoni di Sky Sport: "C'è tanto lavoro da fare, perché c'è ancora tanta strada per arrivare dove vogliamo. Dominio Red Bull? Non è una sorpresa, dopo il Bahrain eravamo indietro con il degrado, però pensavo che il passo fosse più vicino al loro".