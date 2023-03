Ferrari, amarezza Sainz: "Dietro anche a Mercedes e Aston Martin

JEDDAH - Per Carlos Sainz, il sesto posto nel Gran Premio dell'Arabia Saudita è un passo indietro, in termini di risultato, rispetto all'esordio stagionale in Bahrain. Lo spagnolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di Jeddah, ha analizzato la situazione di una Ferrari che ha chiuso dietro anche ad Aston Martin e Mercedes: "Sorpreso di essere così indietro? Sì, pensavamo di avere un altro passo gara. Oggi per qualche ragione sono stati più veloci di noi e dobbiamo capire perché. Abbiamo provato tutto il possibile. Non riusciamo nemmeno a tenere il passo delle Mercedes".