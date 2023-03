Ferrari, per Vasseur c'è un solo problema: “Ma è inaccettabile"

JEDDAH - In casa Ferrari non si può essere soddisfatti dopo il sesto posto di Carlos Sainz e il settimo di Charles Leclerc nel Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento stagionale della Formula 1. Lo stesso Frederic Vasseur ha affermato che il risultato dei due piloti è giunto inaspettato: "Sicuramente non ci aspettavamo di essere in questa posizione. Dobbiamo analizzare chiaramente la posizione - ha detto ai microfoni di Sky Sport. Il team principal di Maranello, però, ha sottolineato quello che al momento sembra essere il problema principale del Cavallino: "Con le hard avevamo un'enorme mancanza di passo. Inaccettabile. Dobbiamo capire e correggere il prima possibile. Filosofia? Non posso immaginare che una macchina vada in prima fila in qualifica e in gara non vada da nessuna parte".