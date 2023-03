Wanda Nara prende in giro Icardi e la sua Audi: "Gli regalo la mia Bentley?"

Wanda Nara, quante auto di lusso in regalo da Icardi FOTO

Icardi vuole la Bentley di Wanda?

Nel filmato si sente Wanda prendere in giro il suo compagno mettendo in risalto la confidenza che ha preso il bomber con la nuova auto: la showgirl se la ride, mentre Icardi, anche lui divertito, non perde di vista la strada. Ad attirare l'attenzione dei follower è stato però il testo che accompagna il video in questione. "Mi ha regalato una Bentley. E io, così orgogliosa del mio acquisto, dovrei darla a lui? Non sono così generosa, credo", ha scritto Wanda, riferendosi al fatto che, giorni fa, le ha regalato un esemplare del marchio premium britannico.

Wanda Nara e Icardi di nuovo insieme tra Masterchef e una...Bentley

Wanda Nara ha poi aperto un sondaggio dal titolo "Regalo per Mau" con le opzioni "Se lo merita per la resistenza" o "Regala tutto, tranne la nuova auto". Cos'avranno decretato i follower della nota imprenditrice regina dei social? La Bentley si aggiungerà alla collezione privata di Icardi?