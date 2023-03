Come hanno fatto tre ladri a rubare quattro Ferrari da una concessionaria?

La polizia indaga

La polizia di Nassau sta ancora cercando di capire come sia stato possibile tutto ciò. La dinamica, infatti, è ancora da chiarire. Cosa si sa per il momento? Alle 4 del mattino i tre ladri hanno sfondato una porta di vetro del rivenditore autorizzato Ferrari (l’unico dell’isola). Prima si sono dati alla raccolta di merchandising, quindi abbigliamento e accessori firmati Maranello: ma non solo felpe e cappelli, piuttosto valigie, orologi. Probabilmente era questo il loro scopo, prima di trovare l’armadietto con le chiavi delle auto. La scelta delle vetture rubate, come tanti altri aspetti, non è stata ancora chiarita: i ladri hanno scelto le più costose? Le più semplici da portare via? Non abbiamo una risposta, ma possiamo dire che il valore del furto supera potenzialmente il milione di euro. Potenzialmente perché le testimonianze sono confuse anche sui modelli rubati. Tra le “vittime” ci sono due esemplari, uno del 2018 e uno nuovissimo del 2023, entrambi bianchi. Poi, forse, una spider del 2014 e una coupé del 2016, ma potrebbero anche essere due spider. Insomma, confusione totale.

E poi c’è il dilemma ancora tutto da scoprire sul numero dei ladri. Secondo quanto emerso, i ladri sarebbero stati tre, ma allora come hanno fatto a rubare quattro auto?

