Kvaratskhelia come sfreccia a Tbilisi con la Mercedes da oltre 140mila euro!

Kvaratskhelia corre veloce come una Lamborghini

Relax sul bolide

Lo scorso lunedì 20 marzo è scattato il ritiro per la preparazione delle due gare in cui la Georgia sarà impegnata in un'amichevole contro la mongolia il 25 marzo, e nel match di qualificazione all'Europeo il 28 marzo contro la Norvegia. Per entrambi gli incontri, Sagnol conta soprattutto su un nome: Khvicha Kvaratskhelia, ormai campione assoluto del reparto d'attacco del Napoli di Spalletti, in volata verso lo scudetto. Il classe 2001 è stato immortalato per le vie di Tbilisi mentre sfreccia felice sulla sua costosissima Mercedes AMG GT Coupé con un prezzo da listino che parte da 140mila euro. Non una macchina qualunque ma appunto una stella degna di una stella del calcio: la Mercedes-Benz AMG GT Coupé è equipaggiata con un motore V8 da 530 cv (390 Kw), con una velocità massima di 312 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Asllani, l'interista ha un fratello maggiore influencer...di supercar!