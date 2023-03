Ferrari, Sainz e il messaggio ai tifosi: "Cambiamo le cose insieme"

ROMA - Carlos Sainz è il primo ad ammettere che i risultati delle due gare stagionali non sono all'altezza delle aspettative in Ferrari. La scuderia di Maranello è arrivata al 2023 in Formula 1 chiudendo sempre fuori dal podio tra Bahrain e Arabia Saudita. Dopo il quinto posto all'esordio, è arrivata la sesta piazza nella seconda gara, facendo scattare i primi allarmi per la Rossa, che ha chiuso addirittura dietro ad Aston Martin e Mercedes. Il pilota spagnolo, però, non ha intenzione di mollare, e in un messaggio sui social rivolto ai tifosi rilancia la sfida per la stagione.