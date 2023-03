Mercedes, Hamilton smentisce Wolff: "Copiare Red Bull? Inutile e dannoso”

ROMA - L'inizio di campionato della Mercedes non è stato dei migliori, tanto da portare Toto Wolff ad annunciare che le Stelle d'Argento avrebbero rivoluzionato la propria monoposto, ammettendo il fallimento del progetto che aveva portato prima la W13 e, quest'anno, la W14. L'idea del team principal era quella di avvicinarsi al concept della Red Bull, soprattutto in merito alle pance, abbandonando la filosofia "zero pods". Ma Lewis Hamilton non sembra particolarmente convinto di questo approccio, come si evince dall'intervista rilasciata a Sky Sports Uk: "Si continua a parlare di mettere i nuovi sidepod sulla macchina, ma non è così semplice. Mettere le sidepod della Red Bull sulla nostra monoposto non cambia letteralmente niente, anzi può essere che saremo pure più lenti. È tutto un discorso di caratteristiche aerodinamiche, di come la macchina è bilanciata in curva".