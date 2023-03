Mostra Formula 1 a Madrid: leggende e cimeli in mostra all'IFEMA

Mercedes, Hamilton smentisce Wolff: "Copiare Red Bull? Inutile e dannoso”

Storia e leggende della Formula 1

La mostra è divisa in cinque sale tematiche appositamente allestite. La prima sala, "C'era una volta in Formula 1", presenta fotografie inedite dei momenti più iconici e determinanti della competizione. La sala successiva, il "Design Lab", offre ai visitatori un'esperienza immersiva all'interno di una fabbrica di F1, esplorando i processi di progettazione, collaudo e produzione, con una visione esclusiva da parte del fornitore di pneumatici di F1 Pirelli.

"Drivers and Duels" celebra i piloti più iconici e le gare leggendarie dalla nascita della Formula 1, mentre "Revolution By Design" presenta le innovazioni più importanti nella storia della competizione e le nuove tecnologie in arrivo. La mostra culmina nella sala "The Pit Wall", che offre ai fan un'esperienza cinematografica e immersiva per rivivere i momenti più importanti della storia della Formula 1 come mai prima d'ora.