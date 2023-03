Red Bull, Horner allontana Hamilton: "Contenti di Verstappen e Perez"

ROMA - L'inizio di stagione della Mercedes in F1 non è certo stato dei migliori, tanto che il futuro di Lewis Hamilton è in discussione: il contratto del britannico scade a fine 2023, e di rinnovo ancora non se ne parla. Una situazione che porta il nativo di Stevenage ad essere accostato a diverse scuderie, tra cui, ad esempio, addirittura la Red Bull. Rispondendo a una domanda sul tema ai microfoni di Sky News, Christian Horner ha però allontanato Hamilton: "Quello che ha raggiunto Lewis negli anni non è secondo a nessuno, ma siamo contenti di Perez e Verstappen. Sono sotto contratto come coppia non solo quest'anno, ma anche per la prossima. E poi, non saprei dove mettere Hamilton. Ma sono sicuro che la Mercedes riusciranno a risolvere i problemi, e di certo non li chiamo fuori dalla corsa al titolo".