Jeep, gamma Renegade e Compass arricchita: le nuove versioni ibride e mild hybrid

.Jeep ha recentemente espanso la gamma delle sue SUV Renegade e Compass, introducendo alcune nuove versioni. In particolare, le nuove varianti Upland Cross sono disponibili esclusivamente per i modelli ibridi plug-in 4xe dei due SUV, mentre la High Altitude è riservata alla Compass mild hybrid da 130 cavalli. La versione Upland Cross si caratterizza per la sua dotazione di serie personalizzata, partendo dall'allestimento Limited. I clienti possono già effettuare gli ordini per queste nuove versioni, con un prezzo di partenza di 44.900 euro per la Jeep Renegade 4xe Upland Cross e di 53.200 euro per la Compass 4xe Upland Cross.