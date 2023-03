Nonnino furbo non paga il Telepass da 2 anni: accumula 4mila euro di debito

Un uomo anziano, ospite di una casa di riposo situata a Fiuggi, è stato recentemente incriminato dalla procura della Repubblica di Frosinone per aver viaggiato sull'autostrada senza pagare il pedaggio per un periodo di due anni. Secondo quanto riportato, l'uomo è stato accusato di aver commesso il reato di "insolvenza fraudolenta", a causa dell'accumulo di circa 4mila euro di pedaggi non pagati tra il 2020 e il 2022.