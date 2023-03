In arrivo 7 superstar concept al Moab Easter Jeep Safari

Feice novità per tutti gli amanti dei fuoristrada. Jeep , in occasione della 57esima edizione del Moab Easter Jeep Safari , che si terrà nello Utah dal 1° al 9 aprile, presenterà sette incredibili modelli, tutti unici nel loro genere e caratterizzati da soluzioni di stile e tecnologia speciali. Ma quali sono questi modelli? Nel gruppo sfoggiato dalla casa automobilistica, troviamo un modello elettrico, tre a motore endotermico e tre ibridi plug-in, tutti dotati di prestazioni straordinarie.

I modello superattesi

Si comincia da Wrangler Magneto 3.0, terzo prototipo che prefigura un modello elettrico. Con un motore elettrico che permette scegliere tra due impostazioni di potenza: standard da 285 cv e picco 650 da cavalli. Dispone di assali anteriori Dynatrac 60 (rapporto 5,38:1), assali posteriori Dynatrac 80 (rapporto 5,38:1), ruote off-road beadlock da 20 pollici, pneumatici da 40 pollici per terreni fangosi e un kit di sollevamento su misura da 3 pollici (7,6 cm).

Scrambler 392 riprende la formila del pick-up compatto e decappottabile del 1981 spinto da un V8 Hemni da 6,4 litri e cavalli. Dispone del kit di sospensioni pneumatiche AccuAir, sviluppato per Jeep Wrangler e Gladiator. Questo sistema consente un sollevamento delle sospensioni da 1,5 pollici (3,8 cm) a 5,5 pollici (14 cm) e può essere regolato al volo mediante un controller in cabina o un dispositivo wireless con bluetooth a lungo raggio.

Cherokee 4xe 1978 nasce da una Cherokee di quell’anno “unita” a una Jeep Wrangler Rubicon 4xe del 2022. La carrozzeria originale è stata radicalmente modificata e gli esterni combinano le proporzioni originali con una verniciatura multicolore brillante e inconfondibilmente anni Settanta. Sotto il cofano la combinazione di due motori elettrici, un pacco batterie ad alta tensione e un motore I-4 turbo da 2,0. Un cambio automatico a otto marce è stato abbinato a un riduttore 4:1 .

Wrangler Rubicon 4xe sfoggia un'accattivante livrea rosa con accenti in Gloss Black sulla griglia anteriore e sulle cornici dei fari. Il pezzo forte degli interni è il cruscotto in vernice nera, ornato da una cerniera che nasconde uno strato di velluto rosa.

Grand Wagoneer Overland trova il suo habitat ideale nella natura più, sfrutta il nuovo propulsore Hurricane Twin Turbo 510 cv da 3,0 litri. La caratteristica principale è uno Skyloft RedTail Overland su misura applicato alla parte superiore del tetto. Realizzato in fibra di carbonio, si apre in circa 10 secondi dall'interno, semplicemente spingendo verso l'alto con un braccio.

Wrangler Rubicon 4xe Departure è dotato di cerchi KMC Impact OL da 17 per 8,5 pollici in Vintage Bronze e pneumatici BFGoodrich da 37 pollici, di un kit di sollevamento JPP da 2 pollici (5 cm) con ammortizzatori ad alte prestazioni. Questi componenti utilizzano serbatoi remoti per garantire una maggiore capacità di raffreddamento, aumentare la corsa delle sospensioni e migliorare le capacità off-road.

Gladiator Rubicon Sideburn è spinto da un V-6 Pentastar da 3,6 litri, dotato di un kit di rialzo JPP da 2 pollici (5 cm) con ammortizzatori ad alte prestazioni, cerchi neri HRE da 17 per 9 pollici FT1 a sei razze che montano pneumatici BF Goodrich da 37 per 13 pollici. Spicca un esclusivo paracolpi, la sensazione open-air è rafforzata dalle mezze porte realizzate Jeep Performance Parts.

