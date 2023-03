Vietato usare il telefono mentre si fa rifornimento: perché è pericoloso

Utilizzare il telefono mentre si fa rifornimento è ormai una pratica quotidiana che mettiamo in atto senza pensarci. se ci si fa caso però, alle pompe di benzina è sempre presente il cartello che lo vieta: ma perchè? Una serie di eventi e cause potrebbe creare un danno gravissimo.

Scintille e onde elettromagnetiche

Il vero pericolo c'è nel caso in cui ci fosse una perdita di benzina. Infatti lo smartphone potrebbe, seppur poco probabilmente, causare una scintilla capace di provocare una vera e propria deflagrazione. La possibilità di un'esplosione potrebbe aumentare se le onde elettromagnetiche emesse dal telefono creassero un accumulo delle cariche elettriche in parti metalliche.

Vi sembra così assurdo? In realtà non lo è, e quello che è accaduto in Messico nel 2021 ne è la prova. In un video presente sul web è possibile vedere come un uomo, durante il rifornimento, abbia utilizzato il telefono e innescato un incendio proprio per i motivi sopra citati.

