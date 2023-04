Moto 3, Migno e la moto chiamata Elodie: "Cosa mi ha detto Iannone"

L'occasione per ripartire arriva in Moto3: Andrea Migno è stato chiamato dal team CIP Green Power Moto3 per rimpiazzare l'infortunato Fellon in Argentina. Una chance importante per il pilota romagnolo che prima di scendere in pista ha dovuto fare i conti con una tradizione della sua nuova squadra: dare un nome alla propria moto. Il classe '96 di Cattolica ha avuto un'intera notte per pensarci e così ha svelato il nome: "L'ho chiamata Elodie!".