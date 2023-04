SMS truffa a nome Telepass: attenzione a non cliccare sul link

Ogni nuovo giorno porta con sé nuovi rischi e anche questa volta gli automobilisti sono le vittime di una truffa . Non si tratta di condotte illegali messe in atto da individui disonesti sulle strade , bensì di vere e proprie frodi informatiche. È importante prestare attenzione in questi giorni a un messaggio di testo che sta circolando a nome di Telepass , il quale ruba i dati sensibili dell'utente.

Non credete all'SMS

Nelle ultime ore infatti, diversi utenti hanno ricevuto messaggi di phishing a nome di Telepass, che li invitavano a cliccare su un link per pagare una fattura o una multa. Ovviamente si tratta di un tentativo fraudolento di ottenere accesso ai dati personali degli utenti e rubare le informazioni finanziarie degli stessi: per questo Telepass ha invitato i propri clienti a non cliccare mai sui link contenuti in un messaggio SMS o e-mail, ma di accedere al proprio account attraverso il sito ufficiale dell'azienda o l'app mobile ufficiale. Inoltre, è stato ribadito che Telepass non invia mai alcuna richiesta di pagamenti tramite SMS ma soltanto tramite e-mail o link che collegano direttamente al sito ufficiale.

