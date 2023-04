Ferrari, record negativo di punti in F1: la statistica

ROMA - L'inizio della nuova stagione di F1, per Ferrari, è stato a dir poco travagliato. L'euforia della presentazione della SF-23 è durata pochissimo, ed è sparita fin dai primi giri nel primo appuntamento in Bahrain. Dal weekend di Sakhir, infatti, sono emersi numerosi problemi per una monoposto che non ha fin qui rispettato le attese, con l'aggravante del problema occorso a Charles Leclerc proprio al debutto, con una penalità che ne ha condizionato l'appuntamento successivo in Arabia Saudita. Nel mentre, pur tra le difficoltà di una vettura che non è riuscita mai a impensierire Red Bull e Aston Martin, Carlos Sainz è riuscito quantomeno a racimolare una ventina di punti. Infine, a Melbourne, il primo doppio "zero" stagionale, con l'errore di Leclerc dopo poche curve e la penalità che ha fatto uscire Sainz dalla zona punti. Il bottino totale, quindi, è da record, ma in negativo.