Draisina, la prima bici della storia era...un cavallo di legno!

Come per ogni mezzo di trasporto esistente oggi, o comunque quasi tutti i mezzi conosciuti dall'essere umano, c'è ovviamente stato nel corso del tempo un continuo progredire di modifiche, aggiornamenti e perfezionamenti che hanno portato ai veicoli dell'era contemporanea. Il 5 aprile del 1817 nasceva la Drisina , cioè la prima bicicletta della storia . A vederla così sembra qualcosa che vagamente ricorda le attuali bici, eppure se non ci fosse stata lei oggi il mezzo green su due ruote per eccellenza sarebbe diverso o addirittura inesistente.

Basso Bikes inizia una nuova avventura in Formula1 con Scuderia AlphaTauri

Per girare bisognava scendere!

Ben 206 anni fa, il tedesco Karl Christian Ludwig Drais von Sauerbronn aveva appena perfezionato il celerifero, un mezzo a due ruote senza pedali e freni. La prima dimostrazione ufficiale della Draisina si tenne il 12 giugno 1817 a Mannheim e all'epoca era conosciuta come "cavallo di legno", ma si presentò come un pezzo unico in legno su cui ci si poteva sedere "in sella" per avanzare a toccando coi piedi il terreno. Ovviamente cambiare direzione era difficilissimo e soprattutto molto scomodo, perchè bisognava fermarsi, scendere e spostare la Draisina con la forza delle braccia.

La vera svolta per questo particolare veicolo ci fu solo nel 1861, quand il carrozziere parigino Michaux aggiunse i pedali all'asse motrice, trasformandola a pieno titolo nel primo modello di bicicletta pedali. Questa bicicletta fu chiamata in seguito "Michaudine", per onorare appunto il suo inventore. Da lì, la bici si è trasformata e migliorata nel tempo, fino alla creazione del Biciclo Michaux nel 1865.

La bicicletta di diamanti di Blanco e Mahmood? Esiste davvero!