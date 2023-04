Costruire il proprio box auto: arriva il bonus

Prima il bonus veicoli sicuri, poi quello sui carburanti e per la patente. Gli "sconti" a tinte automobilistiche non si fermano. Perché oggi, infatti, il Governo ha varato il nuovo bonus box auto. Si tratta di una detrazione Irpef del 50% sulle spese per l'acquisto o la costruzione di un garage dove parcheggiare la propria auto. Il Governo ha prorogato la misura fino al 2024, ma per accedere al bonus è necessario soddisfare alcuni requisiti.